Місто могло затопити: по Кривому Рогу рф випустила 8 ракет (відео) [ Редагувати ]
У середу, 14 вересня, в Кривий Ріг прилетіли попередньо вісім російських крилатих ракет. Метою окупантів були гідротехнічні споруди, таким чином рф хотіла створити НС.
Про це заявив заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко, повідомляє в Telegram.
"Сьогодні російські війська направили максимальну кількість своєї зброї на гідротехнічні споруди. Мета очевидна – спроба створити надзвичайну ситуацію, - написав він. - Їм не важливо, чи залишаться люди без води, чи місто опиниться у воді".
За словами Тимошенка, потерпілих серед мирного населення немає.
Як вважає керівник ОП Андрій Єрмак, вдаривши ракетами по Кривому Рогу, росія вирішила помститися за успішний контрнаступ ЗСУ в Харківській області.
"Кривий Ріг. російські терористи, як звичайні боягузи, вдарили по місту в якості помсти за успіхи ЗСУ на Харківщині. Вам це не допоможе, дрібнота російська. Все буде. І Україна вміє давати здачі", - написав він.
Як повідомлялося, у середу, 14 вересня, російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу.
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