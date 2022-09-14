У середу, 14 вересня, в Кривий Ріг прилетіли попередньо вісім російських крилатих ракет. Метою окупантів були гідротехнічні споруди, таким чином рф хотіла створити НС.

Про це заявив заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко, повідомляє в Telegram.

"Сьогодні російські війська направили максимальну кількість своєї зброї на гідротехнічні споруди. Мета очевидна – спроба створити надзвичайну ситуацію, - написав він. - Їм не важливо, чи залишаться люди без води, чи місто опиниться у воді".

За словами Тимошенка, потерпілих серед мирного населення немає.

Як вважає керівник ОП Андрій Єрмак, вдаривши ракетами по Кривому Рогу, росія вирішила помститися за успішний контрнаступ ЗСУ в Харківській області.

"Кривий Ріг. російські терористи, як звичайні боягузи, вдарили по місту в якості помсти за успіхи ЗСУ на Харківщині. Вам це не допоможе, дрібнота російська. Все буде. І Україна вміє давати здачі", - написав він.

Як повідомлялося, у середу, 14 вересня, російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу.