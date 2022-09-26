Україна не планує додатково проводити мобілізацію на тлі оголошеної "часткової" мобілізації у росії. Про це заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю німецькому виданню Тgesschau.

На відміну від Російської Федерації ми прагматична країна і дивимося на математику війни. Ми точно знаємо, де і скільки людей має бути. Ми беремо до уваги підготовку та моральний дух. Ми вже створили резерви через систему територіальної оборони і активно використовуватимемо ці резерви. Сьогодні ми не повинні оголошувати додаткову мобілізацію. У нас є все, і ми готові до більшої кількості російських військовослужбовців.

За словами радника Офісу президента, українська сторона має набагато менші втрати ніж окупанти.

Щодо жертв, то я думаю, що багато хто не розуміє, в якій формі сьогодні йде війна в Україні. У нас не так багато втрат з військового боку порівняно з Російською Федерацією. Тому що на відміну від Росії ми воюємо творчо.

За даними Генштабу ЗСУ, мобілізованих росіян уже почали відправляти на фронт без підготовки.