У Зеленського зробили заяву про додаткову мобілізацію до ЗСУ [ Редагувати ]
Україна не планує додатково проводити мобілізацію на тлі оголошеної "часткової" мобілізації у росії. Про це заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю німецькому виданню Тgesschau.
На відміну від Російської Федерації ми прагматична країна і дивимося на математику війни. Ми точно знаємо, де і скільки людей має бути. Ми беремо до уваги підготовку та моральний дух. Ми вже створили резерви через систему територіальної оборони і активно використовуватимемо ці резерви. Сьогодні ми не повинні оголошувати додаткову мобілізацію. У нас є все, і ми готові до більшої кількості російських військовослужбовців.
За словами радника Офісу президента, українська сторона має набагато менші втрати ніж окупанти.
Щодо жертв, то я думаю, що багато хто не розуміє, в якій формі сьогодні йде війна в Україні. У нас не так багато втрат з військового боку порівняно з Російською Федерацією. Тому що на відміну від Росії ми воюємо творчо.
За даними Генштабу ЗСУ, мобілізованих росіян уже почали відправляти на фронт без підготовки.
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