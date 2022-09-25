Мобілізованих росіян уже почали відправляти на фронт без підготовки - Генштаб [ Редагувати ]
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Військове командування рф почало перекидати на війну проти України мобілізованих росіян без підготовки.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
За інформацією Генштабу, ненавчених росіян направляють на доукомплектування підрозділів, які зазнали втрат.
"Це значно впливає на зниження рівня морально-психологічного стану військовослужбовців противника і якість виконання ними обов'язків", - наголошують у Генштабі.
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