Подоляк висміяв російську мобілізацію [ Редагувати ]
Через мобілізацію, оголошену главою кремля володимиром путіним, у нацреспубліках рф спалахнули протести. Крім того, росіяни масово тікають за кордон. Про це повідомляє радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в Twitter.
Він нагадав, що російська мобілізація триває всього п'ять днів, проте керівництво рф вже зіткнулося з масою проблем. Зокрема, кілометрові черги на виїзд, протести у республіках, стрілянина у військкоматах.
Крім того, росіяни скаржаться на незаконний призов, відсутність екіпірування і підготовки.
Це лише п‘ятий день. До початку повернення назад тисяч трун.
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