Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача і запевнив за її результатами, що "ми контролюємо ситуацію, все буде Україна". Про це він повідомив у Telegram.

По-перше, заслухали доповіді командувачів військ оперативних напрямків. По-друге, розглянули подальший план звільнення наших територій. По-третє, проаналізували можливі дії супротивника в найближчій перспективі. По-четверте, опрацювали питання забезпечення зброєю й боєприпасами нашого війська на найбільш гарячих напрямках.



Ми контролюємо ситуацію. Все буде Україна.

Офіс президента України інформує, що у засіданні взяли участь:

головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний;

начальник ГУР Кирило Буданов;

міністр оборони Олексій Резніков;

міністр закордонних справ Дмитро Кулеба;

керівник ОП Андрій Єрмак;

секретар РНБО Олексій Данілов;

міністр внутрішніх справ Денис Монастирський;

міністр інфраструктури Олександр Кубраков;

керівники силових відомств, правоохоронних органів та сил логістики.

У режимі відеозв'язку до засідання долучилися:

командувач Сухопутних військ Олександр Сирський;

командувач ОК "Захід" Сергій Литвинов;

командувач ОК "Південь" Андрій Ковальчук;

голова ДПСУ Сергій Дейнеко.

У п'ятницю, 30 вересня, президент Зеленський збирає і спеціальне засідання Ради національної безпеки та оборони. Він анонсував важливі рішення, які наблизять нас до "відновлення нашої територіальної цілісності".