Зеленський провів засідання Ставки головнокомандувача: "Ми контролюємо ситуацію, все буде Україна" [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача і запевнив за її результатами, що "ми контролюємо ситуацію, все буде Україна". Про це він повідомив у Telegram.
По-перше, заслухали доповіді командувачів військ оперативних напрямків. По-друге, розглянули подальший план звільнення наших територій. По-третє, проаналізували можливі дії супротивника в найближчій перспективі. По-четверте, опрацювали питання забезпечення зброєю й боєприпасами нашого війська на найбільш гарячих напрямках.
Ми контролюємо ситуацію. Все буде Україна.
Офіс президента України інформує, що у засіданні взяли участь:
- головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний;
- начальник ГУР Кирило Буданов;
- міністр оборони Олексій Резніков;
- міністр закордонних справ Дмитро Кулеба;
- керівник ОП Андрій Єрмак;
- секретар РНБО Олексій Данілов;
- міністр внутрішніх справ Денис Монастирський;
- міністр інфраструктури Олександр Кубраков;
- керівники силових відомств, правоохоронних органів та сил логістики.
У режимі відеозв'язку до засідання долучилися:
- командувач Сухопутних військ Олександр Сирський;
- командувач ОК "Захід" Сергій Литвинов;
- командувач ОК "Південь" Андрій Ковальчук;
- голова ДПСУ Сергій Дейнеко.
У п'ятницю, 30 вересня, президент Зеленський збирає і спеціальне засідання Ради національної безпеки та оборони. Він анонсував важливі рішення, які наблизять нас до "відновлення нашої територіальної цілісності".
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