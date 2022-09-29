Зеленський і Данілов анонсували "фундаментальні рішення" на засіданні РНБО [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський і секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов анонсують важливі рішення для нашої країни на засіданні РНБО, яке скликають на п’ятницю, 30 вересня.
Глава держави заявив у відеозверненні:
Завтра - ще один день нашої боротьби, ще один день на шляху до перемоги. Чи буде він особливий для нас? Цей день стане ще одним кроком, який наблизить нас до безпеки та миру. До відновлення нашої територіальної цілісності. Бо заради цього воюють і працюють мільйони українців.
Завтра відбудеться спеціальне засідання РНБО, яке я скликав. Будуть рішення. Ми знаємо, як реагувати на будь-які російські дії.
Секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі програми "Говорить великий Львів" заявив, що 30 вересня також відбудеться засідання Ставки верховного головнокомандувача.
Завтра окрім засідання РНБО президент скликає Ставку верховного головнокомандувача. Після цього відбудеться засідання Ради нацбезпеки та оборони, на якому будуть ухвалені важливі, фундаментальні, я вважаю, рішення для нашої країни. Потрібно просто дочекатися до завтра і ви всі будете проінформовані.
Нагадаємо, 30 вересня у кремлі відбудеться "церемонія підписання договорів про вступ до складу росії" окупованих українських територій.
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