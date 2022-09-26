Зеленський провів Ставку: головні питання [ Редагувати ]
У понеділок, 26 вересня, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це повідомляється на сайті президента.
Серед основних питань були ухвалені рішення щодо активних дій сил оборони з метою подальшої деокупації території України.
Під час засідання учасники окремо зупинилися на питанні застосування ворогом нових типів озброєння та намітили плани протидії таким засобам.
На Ставці також обговорювали:
- було проаналізовано стан забезпечення військ озброєнням і боєприпасами;
- президент наголосив на важливості оперативного забезпечення високоточною зброєю та всім необхідним сил, які активно просуваються вперед.
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