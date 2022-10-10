медведєв погрожує Україні через вибух на Кримському мості [ Редагувати ]
Заступник голови Ради безпеки рф дмитро медведєв вважає підрив Кримського мосту терактом, який начебто вчинила Україна. На його думку, відповіддю на це може бути тільки знищення якихось "терористів".
Про це повідомляє "ТАСС".
При цьому раніше Медведєв погрожував застосуванням ядерної зброї у разі удару по мосту.
"Замовник і виконавець злочину – держава Україна. Відповіддю росії на це може бути лише пряме знищення терористів. Так, як заведено у світі", – заявив Медведєв.
Раніше президент рф володимир путін заявив, що вважає вибух на Кримському мості "терактом", який нібито спрямований на руйнування російської інфраструктури.
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