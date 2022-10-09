У неділю, 9 жовтня, російський диктатор володимир путін заявив про те, що вибух на Кримському мості є "терактом", який нібито спрямований на руйнування російської інфраструктури.

Про це він сказав у ході зустрічі з головою слідчого комітету рф Олександром Бастрикіним.

Як ви щойно доповіли, сумнівів немає. Це теракт, спрямований на руйнування критично важливої громадянської інфраструктури російської федерації.

Нагадаємо, через пожежу автомобільний рух на Кримському мосту було повністю припинено.

"Кримська залізниця" інформує, що відбулося загоряння паливної цистерни у хвості вантажного поїзда.

"Локомотив із частиною вагонів виведено на станцію Керч. Ведуться аварійні роботи. Причини події встановлюються", - йдеться у повідомленні.

На цей час, за даними окупантів, готується запуск поромної переправи через протоку.

У росії заявили, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля. Це спричинило спалах семи паливних цистерн залізничного складу. У пошкодженні переправи в рф звинуватили "українських вандалів".

путін доручив створити урядову комісію через НП на мості.