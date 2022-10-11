Знеструмленими після масованого ракетного обстрілу 10 жовтня залишаються 301 населений пункт у Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській та Хмельницькій областях. Про це повідомляє ДСНС.

Ворог завдав удару по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури у 12 областях та Києві, де виникло понад 30 пожеж.

Для забезпечення електропостачання залучено 22 електростанції, у тому числі 15 для закладів охорони здоров’я у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях, а також 7 електростанцій для об’єктів критичної інфраструктури.

За інформацією енергетиків, відновлено електропостачання до 3 тис. 571 населених пунктів у Полтавській, Сумській, Тернопільській, Львівській, Київській та Хмельницькій областях.

До аварійно-рятувальних робіт залучалися понад 1 рятувальників і 120 одиниць техніки ДСНС.

Внаслідок ракетних атак 10 жовтня загинуло 19 людей, ще 105 були травмовані.

Через обстріли на частині території України проводять віялові відключення електроенергії, українців закликали обмежити споживання електрики в години пік.

З 11 жовтня Україна припиняє експорт електроенергії до Євросоюзу через критичне навантаження на інфраструктуру, повідомили в Міністерстві енергетики.