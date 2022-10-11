Без електропостачання залишаються 300 населених пунктів - ДСНС [ Редагувати ]
Знеструмленими після масованого ракетного обстрілу 10 жовтня залишаються 301 населений пункт у Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській та Хмельницькій областях. Про це повідомляє ДСНС.
Ворог завдав удару по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури у 12 областях та Києві, де виникло понад 30 пожеж.
Для забезпечення електропостачання залучено 22 електростанції, у тому числі 15 для закладів охорони здоров’я у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях, а також 7 електростанцій для об’єктів критичної інфраструктури.
За інформацією енергетиків, відновлено електропостачання до 3 тис. 571 населених пунктів у Полтавській, Сумській, Тернопільській, Львівській, Київській та Хмельницькій областях.
До аварійно-рятувальних робіт залучалися понад 1 рятувальників і 120 одиниць техніки ДСНС.
Внаслідок ракетних атак 10 жовтня загинуло 19 людей, ще 105 були травмовані.
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