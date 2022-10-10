Після ракетних ударів без електрики залишаються 1300 населених пунктів [ Редагувати ]
Станом на 21:00 внаслідок масованих ракетних обстрілів залишаються знеструмленими 1 307 населених пунктів у Київській (13), Львівській (353), Сумській (766), Тернопільській (169) та Хмельницькій (6) областях. Про це повідомляє ДСНС України.
Внаслідок атаки рашистів загинуло 14 людей, травмовано 97.
До гасіння пожеж та аварійно-рятувальних робіт залучено понад 1 тис. осіб та близько 120 одиниць техніки рятувальників.
Ввечері президент Зеленський провів нараду щодо відновлення зв’язку та енергопостачання після удару рашистів.
Нагадаємо, вранці 10 жовтня росія випустила по Україні 84 крилаті ракети та 13 дронів-камікадзе. Внаслідок атаки загинули 11 людей, 64 отримали поранення і травми. Українська ППО збила 45 ракет і 9 "шахідів".
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