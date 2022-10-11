У Києві починаються віялові відключення електроенергії [ Редагувати ]
У Києві та Київській області починають запроваджувати графік погодинних відключень електроенергії. Світло можуть вимикати на чотири години. Про це повідомила компанія "ДТЕК Мережі".
Через пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури у Києві та Київській області сформувався певний дефіцит енергопотужності.
Для того аби збалансувати енергосистему та запобігти масштабним відключенням, державна енергокомпанія НЕК Укренерго з 11:20 запровадила графіки аварійного відключення електропостачання. В нього потрапили значна частина промислових та побутових клієнтів Києва.
Тим клієнтам, у яких немає електропостачання починаючи з обіднього періоду часу, повернули світло до 22:00. Разом з тим, задля того аби збалансувати енергосистему і покрити чинний дефіцит потужності на вимогу НЕК Укренерго компанія буде вимушена на декілька годин відключити світло в інших клієнтів.
Якщо протягом 10 жовтня у вас було стале електрозабезпечення, імовірно ви потрапите в список клієнтів, у яких буде відключено світло у вечірньо-нічний період в ніч з 10 на 11 жовтня.
Часткове обмеження споживання електроенергії триватиме до стабілізації ситуації. Для цього будуть складатися графіки почергового електропостачання.
Починаючи з 11 жовтня компанія на щоденній основі заздалегідь буде оприлюднювати ці графіки на сайті з адресами та часом відключення. Очікується, що тривалість відключень не буде перевищувати 4 годин.
Жителів столиці та Київщини просять не вмикати потужні електроприлади (пральні машини, бойлери, кондиціонери, електрочайники тощо) під час вечірнього піку споживання з 17:00 до 22:00.
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