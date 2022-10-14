Окупанти вночі обстріляли Дніпропетровську область з дронів та "Градів" [ Редагувати ]
російська війська в ніч на 14 жовтня обстріляли Дніпропетровську область. Окупанти застосовували дрони-камікадзе, "Гради" та важку артилерію.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Бійці оперативного командування "Схід" вночі збили чотири дрони-камікадзе у над Дніпровським та Нікопольським районами.
Проте ворог обстріляв Межівську громаду, внаслідок чого пошкоджені промислове підприємство та оселі людей. Поранення отримав 51-річний чоловік, він у лікарні.
Нікопольський район російські окупаційні війська, крім важкої зброї, атакували ще й дронами. За попередньою інформацією, люди не постраждали.
У Мирівській, Червоногригорівській та Першотравненській громадах пошкоджені приватні будинки, водогін та лінія електропередач.
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