У кремлі прокоментували заяви Данілова про "корейський варіант" припинення війни [ Редагувати ]
Речник путіна Дмитро Пєсков прокоментував заяву секретаря РНБО Олексія Данілова про те, що заступник глави адміністрації президента росії Дмитро Козак обговорює з європейськими політиками припинення війни в Україні за "корейським варіантом".
На запитання, чи справедливе припущення українців про те, що може йтися про корейський сценарій "38 паралелі" Пєсков відповів:
Оно (припущення - ред.) несправедливо, никто об этом не говорит, это очередная утка. Причем, если я правильно понимаю, там, действительно у них были какие-то сообщения, но они были про другого человека с фамилией Козак, у них там, по-моему, то ли в Раде, то ли еще где-то есть тоже человек с такой фамилией.
8 січня секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов заявив, що росія може запропонувати "корейський сценарій" для завершення бойових дій. План передбачає поділ України та юридичне оформлення втрати Києвом контролю над територіями на сході країни за аналогією з "38 паралеллю".
"38 паралель" - неофіційна назва кордону, який розділяє Південну Корею та КНДР. Була утворена після підписання США та СРСР угоди про спільне управління країною, назву отримала через проходження по 38 паралелі північної широти.
Раніше у кремлі заявили, що не збираються виводити свої війська з території України, доки Київ не визнає спроби анексій росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.
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