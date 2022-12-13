росія не планує виводити свої війська з території України цього року. Про це заявив речник Дмитро Пєсков. Виведення російських військ є одним з пунктів мирного плану, запропонованого президентом України Володимиром Зеленським. Пєскова попросили прокоментувати цей пункт.

Об этом (виведенні російських військ з України - ред.) не может идти и речи.

На думку речника путіна, Києву "необхідно брати до уваги реалії, які склалися за весь цей час".

Эти реалии говорят о том, что у российской федерации появились новые субъекты, появились они в результате референдумов, которые прошли на этих территориях. Без учета этих новых реалий какое-либо продвижение вперед невозможно.

Свій мирний план Зеленський озвучив у зверненні до лідерів країн G7. Його пропозиція включає три основні пункти, серед яких постачання нових типів озброєнь Україні, а також її енергетична та фінансова підтримка.

На саміті G20 президент Зеленський запропонував свою формулу миру.