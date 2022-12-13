"Об этом не может идти и речи": у Кремлі відмовились виводити війська з України [ Редагувати ]
росія не планує виводити свої війська з території України цього року. Про це заявив речник Дмитро Пєсков. Виведення російських військ є одним з пунктів мирного плану, запропонованого президентом України Володимиром Зеленським. Пєскова попросили прокоментувати цей пункт.
Об этом (виведенні російських військ з України - ред.) не может идти и речи.
На думку речника путіна, Києву "необхідно брати до уваги реалії, які склалися за весь цей час".
Эти реалии говорят о том, что у российской федерации появились новые субъекты, появились они в результате референдумов, которые прошли на этих территориях. Без учета этих новых реалий какое-либо продвижение вперед невозможно.
Свій мирний план Зеленський озвучив у зверненні до лідерів країн G7. Його пропозиція включає три основні пункти, серед яких постачання нових типів озброєнь Україні, а також її енергетична та фінансова підтримка.
На саміті G20 президент Зеленський запропонував свою формулу миру.
по темі
Війна росії проти України закінчиться, коли Збройні Сили України вийдуть на кордони 1991 року, все інше буде замороженням конфлікту. Про це президент Володимир Зеленський заявив у спецвипуску шоу Netflix "Мій наступний гість не потребує представлення"
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом
У неділю, 11 грудня, резидент України Володимир Зеленський заявив, що планує провести телефонну розмову з американським колегою Джо Байденом
У неділю, 11 грудня, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача
Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Франції Еммануелем Макроном реалізацію української формули миру та ситуацію в енергетичній сфері України