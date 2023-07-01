На Бахмутському напрямку українські війська перехопили оперативну ініціативу, однак ворог підтягує туди резерви та чіпляється за Бахмут усіма силами. Боротьба триває на флангах міста. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив речник Східного угруповання військ Збройних Сил України Сергій Череватий.

На Бахмутському напрямку наші сили оборони продовжують тиснути ворога на північному та південному флангах. деталі повідомимо згодом. Ворог чинить відчайдушний спротив. 415 разів завдав ударів зі ствольної та реактивної артилерії по наших позиціях, три авіанальоти здійснив.

Відбулося сім боєзіткнень. 70 окупантів знищено, 192 зазнали поранень, підбитий ворожий танк, бойова машина піхоти, 11 гармат. Також одна САУ, ЗРК "Стріла-10" і два безпілотні літальні апарати "Орлан-10".

Якщо говорити про Лимано-Куп'янській напрямок, там ворог здійснив 377 обстрілів наших позицій, провів три штурми, 13 авіанальотів. Під час відбиття ворожих нападів 27 окупантів знищили, 64 зазнали поранень, підбитий ворожий БМП, дві гармати, міномет, безпілотний літальний апарат і два польові склади з боєприпасами.

З Лиманського напрямку вони перекинули на північ Бахмутського фронту повітряно-десантний полк, натомість замістивши на Лиманському напрямку військами територіальної оборони.