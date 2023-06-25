Східне угруповання військ напередодні, 24 червня, розпочало наступ на декількох напрямках одночасно. У напрямку Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідне, Кліщіївка, Курдюмівка. На всіх напрямках є просування вперед. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

На Бахмутському напрямку сили оборони тримають ініціативу, продовжують штурмові дії, тіснять ворога. За добу було пройдено на південному та північному флангах навколо Бахмута від 600 до тисячі метрів. Знищено 186 окупантів, 224 поранено, 8 взято полон.

Також знищено танк, бойову машину піхоти, дві САУ, дві РСЗВ "Град", три протитанкових комплекси, три гармати "Мста-Б", ЗРК "Стріла 10", шість складів з боєприпасами, три дрони-камікадзе "Ланцет" і один безпілотник "Орлан 10".

Ворог продовжує підтягувати свої сили в район Бахмута. У першу чергу повітряно-десантні підрозділи. Це чіткий маркер. що вони хочуть утримати це місто. Це місто уже безумовно символ. Символ російської ганьби і символ української військової слави.