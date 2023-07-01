На Таврійському напрямку наша армія продовжує наступальні дії, закріплюється на досягнутих рубежах та завдає серйозних втрат противнику. Ворог підтягує для оборони всі свої резерви, а біля Авдіївки та Мар'їнки продовжує наступати. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

За минулу добу на Таврійського напрямку характер бойових дій не змінився. Сили оборони у зоні нашої відповідальності проводили як наступальні, так і оборонні дії. Натомість противник зосереджує свої основні зусилля на недопущенні просування наших підрозділів на Мелітопольському напрямку.

Решта ударних угруповань підрозділу Таврія, скажімо, на Бердянському напрямку продовжують закріплюватися на досягнутих рубежах, проводять розмінування місцевості. І перебувають у готовності №1 до продовження наступу.

У звязку з втратами російських окупаційних військ (йдеться про артилерійські засоби) помічено, що на одних з напрямків нашвидку переміщено артилерійську батарею.

Між тим ворог продовжує штурмувати Мар'їнський напрямок нашої оборони. Тут найгарячіше. Минулої доби відбулося 15 бойових зіткнень. Найбільше припадає саме на місто Мар'їнка.

На Авдіївському напрямку противник продовжує штурмові дії з завданням створення умов для охоплення Авдіївки та оволодіння Мар'їнкою. Крім того, окупанти намагалися провести наступальні операції в околицях Рівнопілля. Невдало, зазнали втрат.