Майже три роти окупантів за добу: ЗСУ продовжують наступ на таврійському напрямку [ Редагувати ]
Сили оборони України продовжують наступ на таврійському напрямку. Про це повідомляється у Telegram бригадного генерала, командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.
За добу ЗСУ у цьому районі знищили майже три роти окупантів.
Сили оборони продовжують просуватися вперед на таврійському напрямку.
Так, підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1337 вогневих завдань.
по темі
Сили ЗСУ знищили склад російських військ та міномет "Васільок"
У середу, 28 червня, українські військові відкинули окупантів під Бахмутом
У середу, 28 червня, Генеральний штаб ЗСУ публікує оперативну інформацію щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну
У понеділок, 26 червня, українські військові показали кадри зі звільненого села Рівнопіль Донецької області
Українські військові продовжують наступ у Запорізькій області та мають частковий успіх