За прошедшие сутки, 5 июня, на Донбассе вследствие обстрелов со стороны боевиков погиб один военнослужащий из состава Операции Объединенных сил, еще один получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Всего за сутки вооруженные формирования России 12 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм.

"Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия", - добавили в пресс-центре.

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В частности, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник восемь раз обстрелял позиции Объединенных сил возле населенных пунктов Водяное, Богдановка, Новотроицкое, Пищевик, Талаковка и Новогригорьевка.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны четыре раза у н.п. Старый Айдар, Крымское, Золотое.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один украинский защитник получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 5 июня одного оккупанта уничтожено, еще четверо - ранены", - сообщили в ООС.

От начала суток четверга, 6 июня, противник дважды обстрелял украинские позиции вблизи Павлополя и Водяного.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются", - сообщили в ООС.

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