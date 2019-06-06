Война на Донбассе: украинские силы несут потери [ Редактировать ]
За прошедшие сутки, 5 июня, на Донбассе вследствие обстрелов со стороны боевиков погиб один военнослужащий из состава Операции Объединенных сил, еще один получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Всего за сутки вооруженные формирования России 12 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм.
"Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия", - добавили в пресс-центре.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник восемь раз обстрелял позиции Объединенных сил возле населенных пунктов Водяное, Богдановка, Новотроицкое, Пищевик, Талаковка и Новогригорьевка.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны четыре раза у н.п. Старый Айдар, Крымское, Золотое.
"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один украинский защитник получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 5 июня одного оккупанта уничтожено, еще четверо - ранены", - сообщили в ООС.
От начала суток четверга, 6 июня, противник дважды обстрелял украинские позиции вблизи Павлополя и Водяного.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются", - сообщили в ООС.
Ранее мы писали о том, что на Донбассе были убиты украинские военные. Также Зеленский рассказал о планах по Донбассу.
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