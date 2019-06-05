В среду, 5 июня, президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с представителем Украины в трехсторонней контактной группе Леонидом Кучмой. Об этом сообщает пресс-служба главы белорусского государства.

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Александр Лукашенко и Леонид Кучма тепло приветствовали друг друга. "Политика, Леонид Данилович, тебя не отпускает никак. Но это к лучшему", - сказал Лукашенко.

Леонид Кучма назвал такое мнение белорусского лидера положительным сигналом. "Я должен сказать, что это оценка не только моя, это большой части наших белорусов. Они с удовлетворением (не только политики) восприняли ваш приезд в Беларусь. И не только как представителя в этой трехсторонней контактной группе", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Кучма в свою очередь отметил, что белорусы знают о его добром отношении к их стране. Потом слово снова взял белорусский лидер и напомнил об успехах в сотрудничестве между двумя странами.

"Вы же все-таки президент Украины (бывших не бывает), хочу вам сказать, что в прошлом году товарооборот - основа отношений - только официально зарегистрированный 5,5 млрд долларов", - сказал Лукашенко.

Ранее сообщалось, что в Кремле отреагировали на возвращение Кучмы, а также что Зеленский рассказал о планах по Донбассу.