За сутки 4-5 июня, в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования России 20 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов погибли трое украинских военнослужащих, еще трое ранены. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Враг, в частности, обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 11 раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Авдеевки, Опытного, Новоселовки Второй, Талаковки, возле Чермалыка и Павлополя, Песков и Водяного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников обстреляли пять раз: вблизи населенных пунктов Крымское, Новолуганское, Золотое-4 и Станицы Луганской.

По данным разведки, 4 июня один оккупант уничтожен, еще один ранен.

С начала текущих суток враг четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил: в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" - вблизи населенных пунктов Талаковка и Водяное; в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - в районе Золотого-1.

В результате обстрелов 5 июня погиб один военнослужащий Объединенных сил, потери врага уточняются.