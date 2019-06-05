На Донбассе погибли украинские военные [ Редактировать ]
За сутки 4-5 июня, в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования России 20 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов погибли трое украинских военнослужащих, еще трое ранены. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
Враг, в частности, обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 11 раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Авдеевки, Опытного, Новоселовки Второй, Талаковки, возле Чермалыка и Павлополя, Песков и Водяного.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников обстреляли пять раз: вблизи населенных пунктов Крымское, Новолуганское, Золотое-4 и Станицы Луганской.
По данным разведки, 4 июня один оккупант уничтожен, еще один ранен.
С начала текущих суток враг четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил: в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" - вблизи населенных пунктов Талаковка и Водяное; в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - в районе Золотого-1.
В результате обстрелов 5 июня погиб один военнослужащий Объединенных сил, потери врага уточняются.
по теме
Война на Донбассе: в штабе доложили о ситуации
За сутки, 4 июня, на Донбассе враг трижды нарушил режим прекращения огня
Война на Донбассе: в штабе доложили о ситуации
С начала суток, 31 мая, по состоянию на 18:00, на Донбассе боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня,
Росія транспортує до українського кордону установки для здійснення кібератак
Росія транспортує до українського кордону нові установки для здійснення кібератак. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав заступник голови Луганської ОДА Юрій Клименко
Війна на Донбасі: троє бійців зазнали поранень
Минулої доби на передовій поранено трьох українських військових. П'ять разів бойовики порушили режим припинення вогню
Война на Донбассе: враг несет потери
Боевики дважды применяли запрещенные Минскими соглашениями артиллерийские системы