Зеленский рассказал о планах по Донбассу [ Редактировать ]
Во вторник, 4 июня, президент Украины Владимир Зеленский после встречи с главой НАТО Йенсом Столтенбергом рассказал о намерении построить мост в районе Станицы Луганской, а также о реализации Минских соглашений, сообщает ТАСС.
"Что касается определенных шагов в Минске, я не могу вам про все сказать, но это прекращение огня, обмен пленными, согласно с нашими договоренностями с главой минской трехсторонней группы, а это Леонид Данилович Кучма. Мы будем работать в гуманитарном направлении, мы хотим в ближайшее время построить мост, который находится в Станице Луганской", - сказал Зеленский на совместном брифинге с Йенсом Столтенбергом.
К слову, строительство моста у КПВВ Станица Луганская, было анонсировано еще в марте.
Кроме того, Зеленский отметил, что "есть решения по поводу экономического направления".
"Я думаю, что мы в ближайшее время опубликуем наши договоренности", - отметил Зеленский.
В свою очередь глава НАТО Столтенберг говорил о выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
"Мы обсудили ситуацию на востоке Украины, включая попытки России выдать российские паспорта гражданам Украины. Это очередной пример попыток России дестабилизировать ситуацию на востоке Украины. И это шаг в неверном направлении", - сказал Столтенберг.
Напомним, что Зеленский приехал в Брюссель с первым зарубежным визитом.
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