Во вторник, 4 июня, президент Украины Владимир Зеленский после встречи с главой НАТО Йенсом Столтенбергом рассказал о намерении построить мост в районе Станицы Луганской, а также о реализации Минских соглашений, сообщает ТАСС.

"Что касается определенных шагов в Минске, я не могу вам про все сказать, но это прекращение огня, обмен пленными, согласно с нашими договоренностями с главой минской трехсторонней группы, а это Леонид Данилович Кучма. Мы будем работать в гуманитарном направлении, мы хотим в ближайшее время построить мост, который находится в Станице Луганской", - сказал Зеленский на совместном брифинге с Йенсом Столтенбергом.

К слову, строительство моста у КПВВ Станица Луганская, было анонсировано еще в марте.

Кроме того, Зеленский отметил, что "есть решения по поводу экономического направления".

"Я думаю, что мы в ближайшее время опубликуем наши договоренности", - отметил Зеленский.

В свою очередь глава НАТО Столтенберг говорил о выдаче российских паспортов жителям Донбасса.

"Мы обсудили ситуацию на востоке Украины, включая попытки России выдать российские паспорта гражданам Украины. Это очередной пример попыток России дестабилизировать ситуацию на востоке Украины. И это шаг в неверном направлении", - сказал Столтенберг.

Напомним, что Зеленский приехал в Брюссель с первым зарубежным визитом.