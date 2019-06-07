В Киеве сгорела автобаза [ Редактировать ]
В пятницу утром, 7 июня, в Киеве горела территория бывшей автобазы. Об этом сообщает пресс-служба управления ГСЧС в Киеве.
Пожар произошел на улице Гната Хоткевича, 34.
К месту вызова были направлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения. Горели 2 легковых автомобиля на расстоянии 15 м от здания-ангара, и металлическая пристройка к ангару на площади 120 кв. м, в которой находился легковой автомобиль.
В 03:17 пожар удалось локализовать, а в 03:24 - ликвидировать.
На месте происшествия было задействовано 9 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 36 человек личного состава подразделений Главного управления.
В результате происшествия никто не пострадал. Причина возникновения пожара сейчас устанавливается.
Ранее сообщалось, что под Черниговом взорвалась заправка, а также в Киеве загорелся многоэтажный дом.
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