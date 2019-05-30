В Киеве загорелся многоэтажный дом (видео) [ Редактировать ]
В Киеве на Позняках сгорела трехкомнатная квартира. Инцидент произошел в многоквартирном доме на улице Срибнокильской, 8.
Пожарные ехали к месту инцидента около 15 минут. Еще 7 минут резали двери, воду пустили через 15 минут после приезда.
Сообщений о пострадавших и жертвах не поступало. Причины возгорания устанавливается.
В Киеве во время пожара сгорели десять машин.
по теме
Коли покарають винних у загибелі рятувальників на Грибовицькому сміттєзвалищі?
Грибовицький полігон. Пожежу, яка поширилася на два кілометри, цілу добу гасили 65 рятувальників... За кілька годин купа непотребу обвалилася на трьох пожежників
На суднобудівному заводі зайнявся пришвартований корабель
Пожежа на суднобудівному заводі "Кузня на Рибальському".Зайнялося вранці на пришвартованому кораблі. За даними ДСНС, там проводили зварювальні роботи
В Киеве 11-классник сорвался с крыши и умер
По предварительным данным, он распивал спиртные напитки на крыше
На новом пешеходном мосту снова нашли проблему (фото)
Во вторник, 28 мая, на новом пешеходно-велосипедном мосту в Киеве нашли новую проблему
В Одесі спалахнула масштабна пожежа
Масштабна пожежа спалахнула в Одесі. Напередодні ввечері зайнявся двоповерховий склад меблів. Через те, що на підприємстві використовували лакофарбові матеріали утворився густий їдкий дим