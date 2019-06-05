Во вторник, 4 июня, на проспекте Гагарина на ходу загорелся Chevrolet. Отмечается, что пострадавших нет, передает "Информатор".

Предварительно известно, что Chevrolet ехал по улице Паторжинского в сторону проспекта Гагарина, когда из-под капота автомобиля пошел дым. Не прошло и минуты, как в моторном отсеке вспыхнул огонь.

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Мужчина сразу же схватил огнетушитель и попытался потушить возгорание самостоятельно, но не вышло - пламя буквально охватило машину.

Вскоре прибыли спасатели, которые окончательно ликвидировали пламя. Пострадавших и травмированных в результате инцидента нет. Огонь уничтожил моторный отсек и частично салон автомобиля. Неизвестно, что стало причиной возгорания - этим вопросом в дальнейшем займутся правоохранители.

Фото: Информатор

Ранее сообщалось, что в Одессе горел жилой дом, а также под Кременчугом на свалке не могли потушить пожар.