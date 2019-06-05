В Днепре на ходу вспыхнул автомобиль (фото) [ Редактировать ]
Во вторник, 4 июня, на проспекте Гагарина на ходу загорелся Chevrolet. Отмечается, что пострадавших нет, передает "Информатор".
Предварительно известно, что Chevrolet ехал по улице Паторжинского в сторону проспекта Гагарина, когда из-под капота автомобиля пошел дым. Не прошло и минуты, как в моторном отсеке вспыхнул огонь.
Мужчина сразу же схватил огнетушитель и попытался потушить возгорание самостоятельно, но не вышло - пламя буквально охватило машину.
Вскоре прибыли спасатели, которые окончательно ликвидировали пламя. Пострадавших и травмированных в результате инцидента нет. Огонь уничтожил моторный отсек и частично салон автомобиля. Неизвестно, что стало причиной возгорания - этим вопросом в дальнейшем займутся правоохранители.
Фото: Информатор
Ранее сообщалось, что в Одессе горел жилой дом, а также под Кременчугом на свалке не могли потушить пожар.
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