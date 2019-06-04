Под Черниговом взорвалась заправка [ Редактировать ]
На территории автомобильной газозаправочной станции в городе Бобровица Черниговской области в ночь на вторник произошло возгорание и взрыв газовой емкости, пожар уже ликвидирован, передает "УНН".
"4 июня в 3:20 в городе Бобровица по улице Независимости, 2Г на территории автомобильной газозаправочной станции ООО "ОТО ГАЗ" произошло возгорание запорной арматуры с последующим взрывом газовой емкости объемом 5 куб. м", - сообщили спасатели.
В 3:30 пожар был ликвидирован, указали в ведомстве. Жертв и пострадавших нет, разрушений зданий и сооружений не произошло. Причина пожара устанавливается.
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