Во вторник вечером, 18 июня, в Днепре скончался мужчина в трамвае. Инцидент произошел на проспекте Пушкина в вагоне трамвая маршрута №5. Об этом сообщает "Информатор".

Умершему было 63 года.

Мужчина сел в трамвай, проехал пару остановок, и на пересечении проспекта Пушкина и улицы Фабра ему стало плохо - и он умер.

По словам очевидцев, которые ехали в этом же трамвае, они видели, как мужчина бежал на трамвайную остановку. Когда заходил в вагон, ему уже было плохо, люди даже помогли ему присесть в кресло.

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Предварительно, смерть наступила из-за жары и острой недостаточности сердца.

Фото: Информатор

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