В субботу, 15 июня, в полицию поступило сообщение, что в Днепре на проспекте Мира произошло самоубийство. Отмечается, что умершим оказался 56-летний мужчина, передает "Информатор".

По предварительной информации, мужчина повесился в ванной комнате своей квартиры. Суицид он совершил при помощи полотенца, которое перекинул через трубу водоснабжения.

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Известно, что никаких записок, намекающих на причину содеянного, не найдено. На место вызвали следственно-оперативную группу.

Ранее сообщалось, что в столичной маршрутке зверски избили женщину, а также мужчина зарубил супругу на глазах у ребенка.