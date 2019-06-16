Житель Днепра повесился в ванной на полотенце [ Редактировать ]
В субботу, 15 июня, в полицию поступило сообщение, что в Днепре на проспекте Мира произошло самоубийство. Отмечается, что умершим оказался 56-летний мужчина, передает "Информатор".
По предварительной информации, мужчина повесился в ванной комнате своей квартиры. Суицид он совершил при помощи полотенца, которое перекинул через трубу водоснабжения.
Известно, что никаких записок, намекающих на причину содеянного, не найдено. На место вызвали следственно-оперативную группу.
Ранее сообщалось, что в столичной маршрутке зверски избили женщину, а также мужчина зарубил супругу на глазах у ребенка.
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