В Днепре мужчина напал на водителя трамвая. Он вывел работника и нанес удары камнем в голову. Об этом сообщает "Корреспондент".

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По словам заместителя мэра Михаила Лысенко, нападавший отказался платить за проезд.

"Герой города, Филоменко Александр Сергеевич 07.07.1981 года рождения не захотел платить за проезд в трамвае. После чего вытащил кондуктора на остановку и несколько раз ударил его камнем в голову. Изловлен", прокомментировал заместитель мэра.

Ранее сообщалось, что житель Днепра повесился в ванной на полотенце.