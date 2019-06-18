В Днепре мужчина жестоко избил кондуктора трамвая [ Редактировать ]
В Днепре мужчина напал на водителя трамвая. Он вывел работника и нанес удары камнем в голову. Об этом сообщает "Корреспондент".
По словам заместителя мэра Михаила Лысенко, нападавший отказался платить за проезд.
"Герой города, Филоменко Александр Сергеевич 07.07.1981 года рождения не захотел платить за проезд в трамвае. После чего вытащил кондуктора на остановку и несколько раз ударил его камнем в голову. Изловлен", прокомментировал заместитель мэра.
Ранее сообщалось, что житель Днепра повесился в ванной на полотенце.
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