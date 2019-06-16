В Днепре произошло жуткое ДТП с ребенком (видео) [ Редактировать ]
В воскресенье, 16 июня, в Днепре на Донецком шоссе произошло ДТП с участием легкового авто и грузовика. Очевидцы утверждают, что в аварии пострадали женщина и ребенок, передает "Информатор".
Отмечается, что оба авто двигались в направлении Кайдакского моста. Перед Петрозаводской легковушка стала перестраиваться в крайний правый ряд, из-за чего произошло столкновение.
Известно, что в инциденте пострадали женщина и ребенок. По приезде "скорой" от госпитализации они отказались.
Правоохранители выясняют детали происшествия.
Ранее сообщалось, что в Киеве авто полицейский попало в страшное ДТП.
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