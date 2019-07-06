Рождество Иоанна Предтечи 7 июля: традиции, приметы и запреты [ Редактировать ]
Рождество Иоанна Предтечи - великий праздник, о праздновании которого, увы, знают немногие. А ведь он отмечается наравне с Рождеством Христовым и Рождеством Пресвятой Богородицы.
История и традиции
Иоанн Предтеча предсказал появление Христа, и задолго до того, как Спаситель принес людям свое учение, придумал обряд посвящения человека в веру и способ очищения от греха - крещение. Еще до появления христианства пророк стал создателем таинства, а после лично окрестил своего троюродного брата Христа (в Библии сказано, что Иисус и Иоанн были кровными родственниками, имевшими общего прадеда). Так он получил имя Крестителя. И именно Предтеча занимает третье место после Сына Божьего и Богородицы. На многих иконах они изображены вместе, поскольку связаны тесным образом.
В 2019 году, как и в любом другом, нужно прочесть молитвы для успокоения души, об исцелении грешной души и избавлении от негатива. По воли Господа каждый, кто вспоминает Крестителя, получает исцеление. Поэтому постарайтесь найти время для богоугодных дел и чтения Библии.
Священнослужители сообщают, что в такой великий день обязательно нужно посетить церковь и вознести молитвы Иоанну Крестителю подле его иконы. Это избавит от душевных терзаний, укрепит веру, позволит познать собственное предназначение. Кроме того, нужно стараться помогать тем, кто обращается за помощью, и тем, кому вы можете помочь малостью: дать совет, успокоить, подать милостыню.
Что нельзя делать в этот день
Главный запрет 7 июля - никаких излишеств. Это имеет отношение ко всему, от пищи до земных наслаждений. Запреты связаны не только с тем, что это великий праздник, но и с тем, что этот день выпадает на идущий Петров Пост.
Что точно нельзя делать в этот день, так это работать. Это светлый праздник, в который нужно радоваться и отдыхать, прославляя заслуги святого и уповая на его милость. Церковь с осуждением относится к тем, кто проводит этот день в работе, отодвигая на второй план духовную жизнь.
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