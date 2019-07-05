7 июля - Рождество Иоанна Предтечи. В этот светлый день вспоминают рождение пророка, который предвидел пришествие Иисуса Христа. Сам Иоанн родился в семье пожилого иудейского священника Захарии и его жены Елизаветы.

По преданию к отцу Иоанна явился архангел Гавриил, который оповестил Захария, что у них с женой родится сын. Праздник очень почитается среди православных, поэтому на Рождество Пророка соблюдается строгий пост. Считалось, что соблюдение поста избавит от многих грехов. Также люди верили, что у постящегося в этот день человека будут исполняться любые желания. Рождество Иоанна Предтечи история уходит корнями в древность, но от этого не становится менее значимой или почитаемой.

Что нельзя делать на Рождество Иоанна Предтечи

На Рождество Пророка есть свои традиции. Ранее в этот день люди весь день собирали корнеплоды, проговаривая молитвы, чтобы не разгневать бога. И хотя праздник церковный, все равно было много примет и суеверий.

Так, если за человеком по дороге увяжется белая собака, то не стоит ее прогонять. Если пес сопроводил человека до самого дома, то нужно впустить ее в жилье.

По приданию, белая собака приносит за собой в дом удачу и благополучие, мол, так сам Иоанн Креститель благословляет праведного человека на лучшую жизнь. Но это традиции на Рождество Иоанна Предтечи.

Категорически нельзя использовать ножи и другие режущие предметы. Поверье гласит, что человек, проигнорировавший этот запрет, возьмет на свою душу грехи убийцы пророка. И категорически нельзя резать все овощи, по форме похожие на человеческую голову.

Очень часто в Рождество Предтечи и Крестителя Господня Иоанна люди уже начинали собирать урожай. Но, так как в праздник работать нежелательно, люди должны быть молиться пока это делают, чтобы не гневить господа.

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