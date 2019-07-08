8 июля: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
8 июля - 189-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 176 дней.
Сегодня нет международных и государственных праздников. При этом, мы расскажем, кого сегодня стоит поздравить с Днем ангела.
Именины 8 июля
Василий, Давид, Денис, Константин, Петр, Семен, Федор.
Читайте также гороскоп на сегодня.
по теме
Нардеп від "Опозиційної платформи - За життя" Наталія Королевська привітала донеччан зі святом Івана Купала
У Дружківці на Донеччині відсвяткували Івана Купала. До міста приїхали люди з різних куточків регіону. Заходи відбулися за підримки міського голови
Выходные в Киеве: куда пойти 7 июля (афиша)
Выходные совсем близко. Если вы еще не построили никаких планов на этот уикенд, скорее смотрите подборку мероприятий, которые пройдут в Киеве
6 июля: какой сегодня праздник
6 июля - 187-й день года (188-й в високосные годы) в григорианском календаре
5 июля: какой сегодня праздник
5 июля - 186-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 179 дней
Нацполіція святкує 4 річницю створення відомства
4 липня 2015 року на Софійській площі у Києві присягу на вірність Україні склали перші патрульні поліцейські