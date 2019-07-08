8 июля - 189-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 176 дней.

Сегодня нет международных и государственных праздников. При этом, мы расскажем, кого сегодня стоит поздравить с Днем ангела.

Именины 8 июля

Василий, Давид, Денис, Константин, Петр, Семен, Федор.

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