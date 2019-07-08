На небе растущая Луна в Стрельце. Сегодня вам удастся выполнить всю работу чужими руками и получить достойное вознаграждение. Но избегайте вмешательства посторонних в вашу семью, тут вы и сами прекрасно разберетесь, что и для кого лучше, а где нужно что-то изменить. Не бойтесь экспериментировать, родные вас поддержат.

Овен

Астрологи говорят, что попытка усидеть сразу на двух стульях может создать для вас значительный риск потерять все возможности одновременно. Свободные представители знака с легкостью смогут завести новые знакомства. Семейным Овнам стоит удержаться от флирта на работе.

Телец

Свидание и жаркие романтические встречи не смогут привести к появлению новых отношений, потому что вы умудряетесь находить в каждом новом партнере изъяны. Пора разобраться в себе, так ли вам хочется встретить ту самую половинку, или, может, на данном этапе жизни значительное важнее совсем другое?

Близнецы

На любовном фронте возможен горький опыт знакомств с мошенниками, в результате чего вами могут просто воспользоваться. Пока лучше сосредоточиться на работе и развитии карьеры. Также это время подходит для отпуска и отдыха.

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Рак

Не бойтесь экспериментировать! Пригласите на свидание человека, к которому давно испытывали теплые чувства. Сегодняшний день станет очень удачным для романтических встреч и сближения со второй половинкой.

Лев

Сегодня вы сумеете принять верные решения, которые способны существенно облегчить вашу жизнь в будущем. Хотя желания заниматься спортом не возникнет, бытовые хлопоты заставят вас побегать.

Дева

Если вы хотите больше зарабатывать, то должны быть готовы к тому, что от вас начнут требовать почти невозможного. У многих представителей знака может не хватить сил, чтобы справиться со всеми нагрузками. Вечер нужно обязательно провести в компании людей, которыми вы дорожите.

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Весы

Многие представители знака начнут видеть жизнь в розовом цвете. Вам захочется покупать дорогие вещи, наслаждаться роскошными курортами, есть в изысканных ресторанах. Все же, если не научитесь жить более скромно, то средства закончатся очень быстро.

Скорпион

Не стоит пытаться получить доходы обманным путем или даже выигрышем в лотерею или рулетку. Все такие варианты ни к чему хорошему не приведут, возможны только потеря денег или большие проблемы с законом. Хорошо заботьтесь о своих зубах.

Стрелец

Отказ от работы в пользу тихого и спокойного отдыха, не принесет желаемого удовольствия. Сегодня не стоит бояться рисковать и делать авантюрные и безрассудной поступки. Хорошо в такой день купить один лотерейный билет и попробовать себя на удачу.

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Козерог

Сегодня не удастся отдохнуть. Многие представители знака будут заняты личными делами, касающимися быта и будущего. Некоторым из вас звезды сулят скорые переезд или смену работы. Сконцентрируйтесь на том, какое будущее вы хотите для себя и к этому стремитесь.

Водолей

Не все будет продвигаться гладко, ведь в сильных и успешных людей всегда есть завистники. Не забывайте пословицу "Доверяй, но проверяй". Наконец вы сможете найти золотую середину между работой и отдыхом.

Рыбы

Некоторые из вас разочаруется в любви. Это связано с тем, что вы перестанете чувствовать привязанность близкого человека. Не накручивайте себя зря на негатив, иначе испортите отношения. Хороший день для визита к родственникам.

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