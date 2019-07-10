Президент назначил главу Киевской обладминистрации: кто займет пост Кличко [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский принял важное кадровое решение. Глава государства назначил Михаила Бно-Айрияна новым главой Киевской областной государственной администрации. Об этом сообщают украинские СМИ.
Известно, что Михаил Бно-Айриян родился в столице Азербайджана Баку. Школу окончил во Львове, а затем учился в Киевском национальном университете имени Шевченко по специальности "Международные экономические отношения".
Бно-Айриян также занимал пост советника министра иностранных дел Украины Константина Грищенко и был советником премьер-министра Николая Азарова.
Раньше сообщалось о том, что президент Владимир Зеленский предложил провести мониторинг выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, чтобы вывести сотрудничество нашей страны и ЕС на новый уровень. А также Зеленский представил нового председателя Луганской ОГА.
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