Президент Украины Владимир Зеленский принял важное кадровое решение. Глава государства назначил Михаила Бно-Айрияна новым главой Киевской областной государственной администрации. Об этом сообщают украинские СМИ.

Известно, что Михаил Бно-Айриян родился в столице Азербайджана Баку. Школу окончил во Львове, а затем учился в Киевском национальном университете имени Шевченко по специальности "Международные экономические отношения".

Бно-Айриян также занимал пост советника министра иностранных дел Украины Константина Грищенко и был советником премьер-министра Николая Азарова.

Раньше сообщалось о том, что президент Владимир Зеленский предложил провести мониторинг выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, чтобы вывести сотрудничество нашей страны и ЕС на новый уровень. А также Зеленский представил нового председателя Луганской ОГА.