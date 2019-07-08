В понедельник, 8 июля, президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину. Соответствующий ролик был опубликован на его странице в YouTube.

"Хочу обратиться к президенту России Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо, давайте. Обсудим, чей Крым и кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, вы, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Британии Тереза Мэй, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске. Мы не меняем и не отказываемся ни от каких дипломатических форматов. Мы предлагаем поговорить, ведь надо же поговорить? Правда?", - заявил он.

Ранее мы писали о том, что Зеленский представил нового председателя Луганской ОГА.