В Киеве трагически погиб мужчина (фото) [ Редактировать ]
В четверг, 18 июля, в Киеве в Русановском канале, который недалеко от дома по адресу проспект Воссоединения, 30, прохожие обнаружили ужасающую находку. Известно, что люди увидели тело без признаков жизни, передает "Информатор".
Очевидцы происшествия вызвали экстренные службы. Однако, человек был уже мертв.
По словам полицейских, люди увидели обездвиженное тело в воде на расстоянии четырех метров от берега. На вид мужчине было около 45 лет. В воде он находился более трех дней. Предварительно, умерший был бездомным. На месте работали спасатели, патрульные и следственно-оперативная группа. Подробности происшествия выясняются.
Фото: Информатор
Ранее мы сообщали, что в Киеве из озера достали труп мужчины, а также аттракцион с людьми разлетелся на части.
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