В Индии, в городе Ахмадабад, в одном из парков развлечений аттракцион с людьми разломился пополам. Момент несчастного случая попал на видео. Об этом пишет The Jerusalem Post.

Коллапс произошел с круговой гондолой аттракциона-маятника, которая слетела во время движения и упала на землю. Свидетели инцидента оказывали помощь людям, пострадавшим при падении.

На аттракционе находился 31 человек, 29 из которых после случившегося были госпитализированы, двое погибли.

Ранее сообщалось, что в Днепре на аттракционе провалилось дно, а также ребенок умер во время катания на качелях.