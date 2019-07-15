Аттракцион с людьми разлетелся на части, есть жертвы (видео) [ Редактировать ]
В Индии, в городе Ахмадабад, в одном из парков развлечений аттракцион с людьми разломился пополам. Момент несчастного случая попал на видео. Об этом пишет The Jerusalem Post.
Коллапс произошел с круговой гондолой аттракциона-маятника, которая слетела во время движения и упала на землю. Свидетели инцидента оказывали помощь людям, пострадавшим при падении.
На аттракционе находился 31 человек, 29 из которых после случившегося были госпитализированы, двое погибли.
Ранее сообщалось, что в Днепре на аттракционе провалилось дно, а также ребенок умер во время катания на качелях.
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