В Кирилловке Запорожской области произошел инцидент. Известно, что отдыхающие нашли труп на берегу моря. О жуткой находке они сообщили в полицию, передают местные СМИ.

По предварительной информации, отдыхающие обнаружили тело человека неподалеку от туристической базы "Фрегат". Оно прибило к берегу Азовского моря.

Туристы и работники базы сразу же позвонили в полицию. Следственно-оперативная группа прибыла на место происшествия.

Отмечается, полицейские обследовали местность, опросили очевидцев и отправили тело на экспертизу. Однако пока личность погибшего и обстоятельства смерти не установлены.

Ранее сообщалось, что во Львове трагически умер годовалый ребенок, а также в Днепре женщина нашла брата утонувшим.