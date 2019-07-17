Под Запорожьем нашли труп возле базы отдыха [ Редактировать ]
В Кирилловке Запорожской области произошел инцидент. Известно, что отдыхающие нашли труп на берегу моря. О жуткой находке они сообщили в полицию, передают местные СМИ.
По предварительной информации, отдыхающие обнаружили тело человека неподалеку от туристической базы "Фрегат". Оно прибило к берегу Азовского моря.
Туристы и работники базы сразу же позвонили в полицию. Следственно-оперативная группа прибыла на место происшествия.
Отмечается, полицейские обследовали местность, опросили очевидцев и отправили тело на экспертизу. Однако пока личность погибшего и обстоятельства смерти не установлены.
Ранее сообщалось, что во Львове трагически умер годовалый ребенок, а также в Днепре женщина нашла брата утонувшим.
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