В среду, 17 июля, в Днепре правоохранителям поступило сообщение о том, что под местным моргом №9 лежит труп мужчины. О жуткой находке сообщили сотрудники медучреждения, передает "Информатор".

По предварительной информации, мужчине просто стало плохо - и он упал замертво. Следов насильственной смерти не обнаружено. Документов при себе он не имел, личность установили на месте. С близкими умершего уже связались.

Отмечается, что накануне трагического случая 58-летний мужчина пропал. Также известно, что он был онкобольным и нуждался в госпитализации, от которой упорно отказывался.

Ранее сообщалось, что в Киеве из озера достали труп мужчины, а также во Львове трагически умер годовалый ребенок.