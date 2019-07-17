В Днепре под моргом нашли тело мужчины (фото) [ Редактировать ]
В среду, 17 июля, в Днепре правоохранителям поступило сообщение о том, что под местным моргом №9 лежит труп мужчины. О жуткой находке сообщили сотрудники медучреждения, передает "Информатор".
По предварительной информации, мужчине просто стало плохо - и он упал замертво. Следов насильственной смерти не обнаружено. Документов при себе он не имел, личность установили на месте. С близкими умершего уже связались.
Отмечается, что накануне трагического случая 58-летний мужчина пропал. Также известно, что он был онкобольным и нуждался в госпитализации, от которой упорно отказывался.
Ранее сообщалось, что в Киеве из озера достали труп мужчины, а также во Львове трагически умер годовалый ребенок.
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