В Киеве из озера достали труп мужчины [ Редактировать ]
Во вторник, 16 июля, в Оболонском районе Киева на озере Белое обнаружили ужасающую находку. Очевидцы заметили в воде тело человека и позвонили спасателям. Те по приезду установили, что человек уже мертв, передает "Информатор".
На место происшествия прибыли спасатели 25-й Государственной пожарно-спасательной части. Тело находилось на расстоянии 1,5 метра от берега на поверхности воды. Спасатели с помощью веревки достали тело мужчины и передали его правоохранительным органам.
Сейчас обстоятельствами трагедии занимаются правоохранители. Детали случившегося выясняются.
Ранее сообщалось, что во Львове трагически умер годовалый ребенок, а также в Днепре женщина нашла брата утонувшим.
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