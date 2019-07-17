Во вторник, 16 июля, в Оболонском районе Киева на озере Белое обнаружили ужасающую находку. Очевидцы заметили в воде тело человека и позвонили спасателям. Те по приезду установили, что человек уже мертв, передает "Информатор".

На место происшествия прибыли спасатели 25-й Государственной пожарно-спасательной части. Тело находилось на расстоянии 1,5 метра от берега на поверхности воды. Спасатели с помощью веревки достали тело мужчины и передали его правоохранительным органам.

Сейчас обстоятельствами трагедии занимаются правоохранители. Детали случившегося выясняются.

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