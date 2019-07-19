В Мексике в жуткой аварии в штате Наярит перевернулся экскурсионный автобус, в результате чего 15 человек погибли и еще 21 пострадало. Об этом сообщают местные СМИ.

Известно, что в автобусе ехали из города Агуаскальентес на пляжный курорт Гуябитос 45 пассажиров.

Отмечается, что автобус сначала врезался в дерево, а затем перевернулся.

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По предварительным данным, водитель уснул за рулем, он на данный момент арестован.

Пострадавших госпитализировали, среди них есть несовершеннолетние.

Раньше сообщалось о том, что в Турции перевернулся микроавтобус с нелегальными мигрантами, в результате погибли 16 и 51 человек пострадали. А также в Средиземном море у берегов Туниса затонула лодка. Около 80 мигрантов пропали без вести.