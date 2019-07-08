В Турции прогремел взрыв на химическом заводе [ Редактировать ]
В воскресенье вечером, 7 июля, на западе Турции, в провинции Кютахья произошел взрыв на азотном заводе.
Как сообщает Haber Turk, взрыв произошел в 20:45 по местному времени на предприятии, расположенном на 7-м километре шоссе Кютахья - Эскишехир.
Губернатор региона Омер Тораман сообщил, что по предварительным данным, погибших нет.
По словам очевидцев происшествия, сначала они услышали взрыв, после чего над предприятием поднялся столб желтого дыма.
Son dakika... Kütahya'da azot fabrikasında patlama: Çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi. pic.twitter.com/CYrbKDd3ud— Aktüeltürk (@aktuelturk) 7 июля 2019 г.
Сейчас эксперты выясняют уровень опасности для населения и окружающей среды, проводя соответствующие измерения.
Читайте также о том, что в США прогремел мощный взрыв в ТРЦ.
по теме
В России сгорел глубоководный аппарат, много жертв
Во вторник, 2 июля, в России, произошел пожар на глубоководном аппарате, в результате которого погибли люди
В Луганске прогремел взрыв
В понедельник вечером, 1 июля, в оккупированном Луганске прогремел взрыв
Вибух на Дніпропетровщині: діти знаходяться у тяжкому стані
Двоє з шістьох дітей, постраждалих від вибуху на Дніпропетровщині, у тяжкому стані. Одному з них 5 років, іншому - 16
На Дніпропетровщині внаслідок вибуху травмувались діти
Шестеро дітей травмовані внаслідок вибуху на дитячому майданчику. Це сталося в селі Пашена Балка на Дніпропетровщині
В Китае прогремел взрыв, есть жертвы
Взрыв произошел на заводе компании Xumei Biotech Co. Ltd