В воскресенье вечером, 7 июля, на западе Турции, в провинции Кютахья произошел взрыв на азотном заводе.

Как сообщает Haber Turk, взрыв произошел в 20:45 по местному времени на предприятии, расположенном на 7-м километре шоссе Кютахья - Эскишехир.

Губернатор региона Омер Тораман сообщил, что по предварительным данным, погибших нет.

По словам очевидцев происшествия, сначала они услышали взрыв, после чего над предприятием поднялся столб желтого дыма.

Son dakika... Kütahya'da azot fabrikasında patlama: Çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi. pic.twitter.com/CYrbKDd3ud — Aktüeltürk (@aktuelturk) 7 июля 2019 г.

Сейчас эксперты выясняют уровень опасности для населения и окружающей среды, проводя соответствующие измерения.

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