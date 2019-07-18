Микроавтобус с мигрантами попал в жуткое ДТП: 16 погибших [ Редактировать ]
В Турции перевернулся микроавтобус с нелегальными мигрантами, в результате погибли 16 и 51 человек пострадали, передает "Анадолу".
Известно, что авария произошла на шоссе Ван - Озалп. По предыдущим данным, водитель не справился с управлением, и микроавтобус вылетел с дороги в овраг.
Все пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени.
Как сообщил губернатор провинции Ван Мехмет Эмин Билмез, среди погибших есть женщины и дети.
Раньше сообщалось о том, что в США прогремел мощный взрыв в ТРЦ. А также в Средиземном море у берегов Туниса затонула лодка. Около 80 мигрантов пропали без вести.
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