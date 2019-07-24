Инсульт - это заболевание, развивающееся вследствие острого нарушения кровообращения в головном мозге, в результате чего ткань мозга повреждается, и его работа нарушается. Основное значение имеет предупреждение развития этой патологии. Ученые доказали, что отличной профилактикой является употребление в своем рационе болгарского перца.

Зеленый болгарский перец. По содержанию витамина С этот перец уступает только шиповнику и черной смородине, а среди овощей по насыщенности этим витамином он является и вовсе абсолютным чемпионом. Кроме того, в составе зеленого болгарского перца есть довольно редкий витамин Р, который помогает усвоению аскорбинки и делает стенки сосудов более эластичными, улучшая их очищение от холестериновых бляшек. Таким образом за счет регулярного поедания перца риск инсульта можно уменьшить на целых 46%.

Красный болгарский перец. Его плоды являются источником антиоксиданта ликопена, который защищает клетки организма от разрушения окислительными молекулами и быстрого старения. Другая отличительная черта красного болгарского перца - это его насыщенность цинком, химическим элементом, который важен для нормализации функций головного мозга, половой сферы.

Желтый болгарский перец. Содержит большое количество калия, необходимого для поддержания работу головного мозга и сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата. Также снабжает организм железом, которое принимает активное участие в производстве гормонов щитовидной железы, синтезе гемоглобина, защите от инфекций.

Кому нельзя есть болгарский перец. Несмотря на пользу, овощ противопоказан при индивидуальной непереносимости, связанной с появлению различных аллергических реакций. Также врачи не рекомендуют употреблять в пищу болгарский перец при нарушениях в работе сердца, при наличии ишемической болезни и гипертонии.

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