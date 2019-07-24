Многие люди часто употребляют популярные сладкие газировки, энергетические напитки и соки. Однако, не все задумываються о последствиях, которые несут за собой эти напитки. Они вредят нашему желудку, печени, негативно действуют на нервную систему и, в особенности, "атакуют" зубную эмаль.

Стоматологи и инженеры-химики исследовали более 100 напитков, продуктов питания и лекарств. Оказалось, что напитки имеют наибольший "эрозионный потенциал", который в результате теста привел к наибольшему снижению твердости эмали.

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По данным Швейцарской ассоциации стоматологов, эрозия зубов поражает примерно треть населения от 26 до 30 лет и почти половину от 45 до 50 лет. Специалисты предупреждают, что последствия могут быть очень болезненными: реагировать на смену температуры и терять цвет. По словам дантиста Лусси, эрозия является растущей проблемой, потому что люди сегодня потребляют больше кислой пищи и напитков.

Согласно исследованию, популярные сладкие газировки оказывают особенно негативное влияние на зубы, а также алкогольные напитки, лекарства. Некоторые сладкие напитки для детей также воздействуют на зубы.

И только пиво не вызывает эрозии.

"Это связано с белками в пиве, но какие именно белки не вызывают эрозию, мы пока не выяснили", - констатируют ученые.

Кристиан Цвален из Ассоциации швейцарских производителей минеральных источников и безалкогольных напитков заявила, что эрозия - это не проблема, которая влияет на конкретные напитки.

"Ключевым фактором остается хорошая гигиена полости рта. Регулярная чистка важна. Если это невозможно, его следует промыть водой или нейтрализовать с помощью зубной пасты", - отметила она.

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