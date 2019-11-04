В Николаеве прохожих привалило металлом [ Редактировать ]
В Николаеве на людей упала металлическая конструкция, в результате чего были травмированы 6 человек. Конструкция была установленная для полумарафона "Побеждай легко". Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
В результате инцидента за медицинской помощью обратились пять граждан, в возрасте от 35-ти до 61 года, которые получили незначительные телесные повреждения в виде ссадин.
Еще одного человека, 63-летнюю женщину, доставили в больницу с переломом ключицы. После оказания необходимой помощи ее отправили на амбулаторное лечение.
Ранее сообщалось, что мужчина погиб от "зубов" лифта, а также в Киеве из окна выпрыгнула ученица.
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