В Николаеве на людей упала металлическая конструкция, в результате чего были травмированы 6 человек. Конструкция была установленная для полумарафона "Побеждай легко". Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В результате инцидента за медицинской помощью обратились пять граждан, в возрасте от 35-ти до 61 года, которые получили незначительные телесные повреждения в виде ссадин.

Еще одного человека, 63-летнюю женщину, доставили в больницу с переломом ключицы. После оказания необходимой помощи ее отправили на амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что мужчина погиб от "зубов" лифта, а также в Киеве из окна выпрыгнула ученица.