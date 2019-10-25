Рабочий день обернулся для мужчины смертью/ Фото: Pixabay

В Киеве, на улице Тираспольской, на стройке нового жилого комплекса, случилась трагедия. Об этом в Facebook сообщает "Киев Оперативный".

Так, скончался один из строителей, который ремонтировал лифт. Неожиданно лифт начал закрываться, мужчина прыгнул в лифт, но немного не успел - его зажало дверью и лифт тронулся.

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От полученных травм мужчина погиб. Достать его смогли только спасатели ГСЧС.

Ранее сообщалось, что в Виннице строитель разбился во время ремонта крыши ТЦ. Также мы писали о том, что в Киеве оборвался лифт с людьми.