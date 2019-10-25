Мужчина погиб от "зубов" лифта [ Редактировать ]
В Киеве, на улице Тираспольской, на стройке нового жилого комплекса, случилась трагедия. Об этом в Facebook сообщает "Киев Оперативный".
Так, скончался один из строителей, который ремонтировал лифт. Неожиданно лифт начал закрываться, мужчина прыгнул в лифт, но немного не успел - его зажало дверью и лифт тронулся.
От полученных травм мужчина погиб. Достать его смогли только спасатели ГСЧС.
Ранее сообщалось, что в Виннице строитель разбился во время ремонта крыши ТЦ. Также мы писали о том, что в Киеве оборвался лифт с людьми.
по теме
В Киеве школьник выпрыгнул с 10 этажа
В четверг вечером, 3 октября, в Киеве произошел несчастный случай
У Києві на дифтерію захворів учень молодшої школи - ЗМІ
У школі, яка розташована у Дарницькому районі столиці, оголосили карантин - дитина зараз у лікарні, її стан стабільний
У середмісті столиці вибухнула граната
Поліція встановила особи двох загиблих: це охоронець офісної будівлі на вулиці Пушкінській, де розірвався боєприпас і, за попередньою інформацією, ветеран АТО, десантник
Депутат прострелил голову и покончил жизнь самоубийством
В понедельник, 21 октября, в Полтавской области, в селе Шишаки, 55-летний Владимир Петренко покончил жизнь самоубийством
Смерть Кутового: появились фото с места трагедии
В понедельник, 21 октября, в Полтавской области, произошло крушение вертолета