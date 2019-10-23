В среду, 23 октября, в одной из киевских школ, на проспекте Отрадном, 20 из четвертого этажа выпала 12-летняя школьница. Об этом сообщает "Информатор".

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Как сообщают в правоохранительных органах, девочка училась в седьмом классе. По предварительной информации, ребенок разогнался и выпрыгнул из окна класса, который находится на четвертом этаже.

Девочка упала на асфальт. Она осталась жива. Пострадавшую госпитализировали в больницу Охматдет. Подробности случившегося выясняются.

Ранее сообщалось, что по ошибке врачей в Одессе умерла 11-летняя девочка, а также под Львовом трое детей отравились угарным газом.