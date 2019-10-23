В Киеве из окна школы выпрыгнула ученица [ Редактировать ]
В среду, 23 октября, в одной из киевских школ, на проспекте Отрадном, 20 из четвертого этажа выпала 12-летняя школьница. Об этом сообщает "Информатор".
Как сообщают в правоохранительных органах, девочка училась в седьмом классе. По предварительной информации, ребенок разогнался и выпрыгнул из окна класса, который находится на четвертом этаже.
Девочка упала на асфальт. Она осталась жива. Пострадавшую госпитализировали в больницу Охматдет. Подробности случившегося выясняются.
Ранее сообщалось, что по ошибке врачей в Одессе умерла 11-летняя девочка, а также под Львовом трое детей отравились угарным газом.
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